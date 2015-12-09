Брюссель, 9 декабря, 2015, 19:16 — ИА Регнум. Власти Италии выступили против автоматического продления экономических санкций в отношении Российской Федерации, которое должно было состояться сегодня, 9 декабря. Об этом сегодня сообщает агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Сообщается, что Рим выступил против автоматического продления санкций в отношении РФ и требует «политического обсуждения» этого вопроса.

Решение об автоматическом продлении санкций в отношении РФ должно было быть принято в среду на встрече полпредов ЕС, но Италия заявила, что не даст на это согласие без дальнейшего обсуждения.

В итоге вопрос о продлении санкций был снят с повестки дня и будет рассмотрен либо на совещании министров иностранных дел Евросоюза в понедельник, 14 декабря, или в ходе саммита ЕС, который состоится 17−18 декабря.

Напомним, Евросоюз вслед за США ввел в отношении России санкции после начала кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Санкции США действуют бессрочно до отмены их Белым домом. Санкции Евросоюза необходимо продлять, чтобы они оставались в силе.