Киев, 9 декабря, 2015, 18:23 — ИА Регнум. Украинский боксер супертяжеловес Вячеслав Глазков собирается просить российского гражданства. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил его спортивный агент Кирилл Пчельников.

telegraf.com.ua

«Вячеслав Глазков на данный момент стопроцентно собирается получать российское гражданство. И, насколько я знаю, не существуют никаких препятствий, чтобы Слава стал гражданином России. Тем более что ему уже есть, где жить в России, в ближайшее время он собирается перевезти в Краснодар своих близких», — заявил Пчельников.

Глазков является уроженцем бывшей Луганской области Украины, ныне Луганская Народная Республика.

В Краснодаре Глазков собирается провести и свой титульный бой за пояс IBF против американца Чарльза Мартина. Глазков одержал на профессиональном ринге 21 победу (13 нокаутом) при одной ничьей. На счету 29-летнего Мартина 22 победы (20 — нокаутом) и также одна ничья.