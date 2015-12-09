Великий Новгород, 9 декабря, 2015, 18:13 — ИА Регнум. В Новгородском районном суде сегодня, 9 декабря, на процессе по «дорожному» делу подсудимые начали выступать с последним словом, однако были заслушаны только двое из пяти. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, выступавший третьим с последним словом заместитель директора ООО «Энергоцентр» Нато Натанов заявил о своей дружбе с семьёй государственного обвинителя Георгия Жукова, после чего судья объявила перерыв, а потом приняла постановление о возобновлении судебного следствия, так как ранее эти обстоятельства не были известны суду.

Как прокомментировал ситуацию Георгий Жуков, фактически прозвучало заявление отвода ему как участнику процесса. По его словам, его родители работают много лет в Новгородском государственном университете и знакомы с сотнями людей, которые когда-либо обучались в этом учебном заведении. «Что касается дружеских связей каких-либо моих родственников с подсудимым Натановым — это всё ложь», — заявил Жуков, отметив, что свои доводы государственное обвинение изложит в случае, если в суде будет заявлено об отводе гособвинителя. Этот вопрос может быть поставлен как по инициативе суда, так и по инициативе кого-либо из участников процесса.

Жуков также не исключил, что оговорка Натанова была не случайной и не спонтанной. «Возможно, кто-то имеет интерес в том, чтобы как можно дольше рассматривалось это дело. Либо это просто попытка опорочить участника со стороны обвинения», — также сказал Георгий Жуков, отметив, что попытка вывести его из процесса уже предпринималась на этапе предварительного слушания, когда ему был предъявлен гражданский иск по поводу публикации в одной из новгородских газет.

Процесс в Новгородском районном суде продолжится завтра, 10 декабря.

Напомним, ранее ожидалось, что уже сегодня с последним словом выступят все пятеро подсудимых, в том числе первый заместитель губернатора Новгородской области Арнольд Шалмуев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процесс по «дорожному» делу в Новгородском районном суде длится с августа 2014 года. По версии обвинения, в 2012—2013 годах организованной группой во главе с первым вице-губернатором Арнольдом Шалмуевым был разработан план по хищению бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог Новгородской области. Ущерб бюджету оценивается в сумму около 15,3 млн рублей.

На скамье подсудимых находятся пять человек. Помимо Шалмуева, это заместитель директора ГОУП «Вече» Александр Белов, председатель совета директоров ОАО «Деметра» Анатолий Петров, заместитель директора ООО «Энергоцентр» Нато Натанов и предприниматель Алексей Тутыкин. Отдельно судят шестого фигуранта дела — бывшего руководителя государственного областного учреждения «Новгородавтодор» Николая Закалдаева, который также обвинён в получении взятки в особо крупном размере. Ещё трое фигурантов дела, заключивших досудебное соглашение со следствием, ранее приговорены к условным и реальному сроку лишения свободы.

Потерпевший по «дорожному» делу предприниматель Валерий Тян был убит в Великом Новгороде 6 ноября 2015 года. В настоящий момент потерпевшей стороной признан только департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.