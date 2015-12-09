Москва, 9 декабря, 2015, 18:03 — ИА Регнум. «Национальная юридическая служба» стала лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2015 в номинации «Юридический консультант года». Лауреаты премии были торжественно объявлены 7 декабря на сцене театра им. Моссовета в Москве.

awards2015.pbwm.ru SPEAR’S Russia 2015

SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2015 — первая в России ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Мероприятие проводится по аналогии с премией Spear’s WMA, которую журнал Spear’s UK ежегодно организует в Лондоне. Организаторы премии — журнал Spear’s Russia и сайт PBWM.ru.

«Национальная юридическая служба» (НЮС) — компания, специализирующаяся на оказании дистанционной круглосуточной юридической помощи гражданам и организациям по любым правовым вопросам. Единственная российская юридическая компания, разработавшая и применяющая IT-технологию в юриспруденции. Среди клиентов и партнеров НЮС — ведущие российские банки.

В 2015 году «Национальная юридическая служба» получила диплом SPEAR’S Russia «Юридический консультант года в индустрии частного банковского обслуживания и управления крупными состояниями». В своей номинации НЮС соревновалась с такими уважаемыми коллегами как «Пепеляев Групп», «Михайлов и партнеры», «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».