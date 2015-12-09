Калуга, 9 декабря, 2015, 17:59 — ИА Регнум. Сегодня, 9 декабря, в День героев Отечества, калужские волонтеры раздавали прохожим на улицах листовки в виде солдатских писем-треугольников с информацией о героях, в честь которых названы улицы, скверы и площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Николая Павлова

В Калуге мероприятия состоялись в сквере Карпова, а также на улицах Пухова, Глаголева, Попова, Беляева, Гурьянова, Гагарина и Жукова. В полдень в сквере Защитников Отечества, который известен как «афганский», представители ветеранских, общественных и молодежных организаций региона возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам и монументу «Журавли».

Напомним, памятная дата День героев Отечества установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в 2007 году и приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца.

В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Возрождение традиции празднования Дня героев — это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.