Москва, 9 декабря, 2015, 17:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министру финансов России Антону Силуанову направить в суд иск против Украины из-за невыплаты кредита в размере $3 млрд. Поручение Путин дал сегодня, 9 декабря, на совещании с членами правительства.

kremlin.ru Владимир Путин

Силуанов заявил, что Украина долг не возвращает, а США отказались дать гарантии на будущие выплаты суверенного долга Украины.

«Странно. Если они так уверены в платежеспособности страны на следующий год, то четыре года-то как-то можно было поучаствовать, чтобы разделить эти риски».

«Ну ладно, хорошо, подавайте в суд», — добавил Путин.

Читайте также: Россия в международном суде потребует от Украины выплаты $3 млрд — СилуановРечь идет о $3 млрд, которые Россия предоставила Украине, выкупив её долговые обязательства на эту сумму в 2013 году. В ту пору президентом Украины был ещё Виктор Янукович. В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Пришедшая к власти евромайданная хунта отказалась погашать долг и требует его частичного списания.

Президент Владимир Путин предложил Украине выгодный вариант реструктуризации этого долга, растянув выплаты по нему на три года. Киев отказался.

Ранее сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что долг Украина, скорее всего, не вернет. «Надежда умирает последней, но есть ощущение, что не вернут, потому как жулики», — добавил он.