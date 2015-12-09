Москва, 9 декабря, 2015, 17:51 — ИА Регнум. Крым откажется от украинской электроэнергии, когда будет налажена работа энергомоста с Кубани. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин. «Нельзя допустить, чтобы, когда мы полностью запитаем Крым от четырех цепей и полностью покроем все, что поставлялось Украиной, нельзя допустить, чтобы у нас были длящиеся контракты на поставку электроэнергии с Украины в Крым, если нам это будет не нужно», — отметил он.

feminem.org Выключено

Хотя в данный момент между Россией и Украиной отсутствуют контракты соответствующего содержания, глава Российского государства попросил уведомить украинских энергетиков заранее. «Чтобы никого не ставить в трудное положение и заранее всех предупредить, что с такого-то времени электроэнергия нам вообще не нужна», — подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщалось, снабжение Крымского федерального округа электроэнергией с территории Украины было прервано после подрыва опор линий электропередач в Херсонской области 20 ноября. С тех пор украинские энергетики так и не восстановили энергоснабжение, а между Крымом и Кубанью был организован энергомост.