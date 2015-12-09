Ереван, 9 декабря, 2015, 17:36 — ИА Регнум. Парламент Армении 9 декабря одобрил проект государственного бюджета страны на 2016 год.

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Ереване, по прогнозу авторов документа планируется рост экономики в 2,2%, инфляция на уровне 4% +/-1,5%, а дефицит бюджета планируется на уровне 3,5% ВВП. При этом расходная часть бюджета 2016 года превысит показатель 2015 года на порядка 5,2%. Планируется, что государственный долг к концу 2016 года составит $5,57 млрд, в том числе внешний долг составит $4,82 млрд или 42% ото ВВП (прогноз ВВП на 2016 год — порядка $11,5 млрд).

Дефицит госбюджета в 2015 году запланирован на уровне 2,34%, в 2014 году он составлял 1,9%, в 2013 году — 1,6%, а в 2012 году — 1,4%

При планируемом росте доходов в 2016 году необходимо учитывать, что он обусловлен ростом дефицита госбюджета до 3,5%. В текущем году дефицит запланирован на уровне 2,34%, а в 2014 году он составлял 1,9% (1,6% — в 2013, 1,4% — в 2012 гг.). То есть на лицо тенденция стабильного роста дефицита. Хотя, дефицит в 2,34% для текущего года правительство планировало в его начале. В настоящее время прогноз дефицита на текущий год составляет 3,8%. То есть речь идет о невыполнении госбюджета 2015 года. В связи с этим странно, что свой заложенный в госбюджете рост экономики в 2,5% правительство пересмотрело в сторону увеличения до 4%.

Что касается собственно доходов, которые правительство планирует получить в 2016 году, то они немногим даже уступают программному показателю 2015 года. То есть роста доходов в 2016 году правительство не планирует.

Причем, из-за роста номинального ВВП доходы госбюджета в процентом отношении к нему снизятся. Так, если в текущем году правительство планирует закрыть год с показателем доходов госбюджета на уровне без малого 25% к ВВП, то в 2016 году этот показатель прогнозируется на уровне 21,74%.