Вашингтон, 9 декабря, 2015, 17:36 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки обратились к Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии с призывом увеличить свой вклад в коалиционную борьбу с террористами ИГИЛ. Как сообщает сегодня, 9 декабря, издание The Local, правительства всех четырех стран приступили к рассмотрению данного вопроса.

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«Обычно мы не сообщаем, какие запросы мы получили от других стран, но в этом случае США сами заявили, что обратятся ко всем союзникам, так что я могу подтвердить, что к Дании также обратились», — прокомментировал министр иностранных дел королевства Кристиан Йенсен. «Они (американцы — прим. ИА REGNUM) просят помощи в борьбе с ИГИЛ, которое не ограничивается какой-то определенной географической территорией. ИГИЛ — угроза нашему образу жизни в Дании. На примере терактов в Бейруте и Париже мы видим, что ИГИЛ способно и, к сожалению, хочет проводить атаки в других странах», — добавил министр иностранных дел. Он заявил, что датское правительство «положительно рассмотрело» запрос, теперь рассматриваются варианты, чем именно Дания может помочь в борьбе с террористами.

Как заявило Министерство обороны Норвегии, предоставление истребителей, специальных войск, логистическая поддержка, медицинская техника и специалисты или техника для разминирования территорий — та помощь, о которой США попросили у этого королевства. Как рассказала министр обороны Ине Эриксен Сёрейде, союзники призвали Норвегию сделать больше, нежели она делает сейчас. Министерство обороны пообещало, что американский запрос будет тщательно рассмотрен.

Письмо от главы Пентагона Эштона Картера получили также министерства обороны нейтральных Швеции и Финляндии. Известно, что ответ Швеции будет готов в скором времени, при том, что некоторые партии о существовании такого письма узнали постфактум из СМИ. Как пояснил глава парламентского оборонного комитета Аллан Видман, правительство еще не обращалось к Риксдагу по этому вопросу.

Напомним, вооруженные силы скандинавских стран и прежде принимали участие в операции международной коалиции против ИГИЛ. Норвежские военные специалисты обучают иракских силовиков, тренируют иракских военных в Багдаде, а также (как и финны) обучают бойцов курдского формирования Пешмерга.

В Ираке и Кувейте обучением военных занимаются и датские специалисты. Это королевство присоединилось к международной коалиции в октябре 2014 года. В сентябре этого года правительство Дании приняло решение отозвать из Сирии и Ирака свои истребители F16 для ремонта, пообещав вместо этого установить в зоне конфликта наземный радар. За неполный год датские воздушные силы совершили 547 вылетов и сбросили в общей сложности 503 бомбы. По заявлению министра обороны Кристиана Йенсена, королевские истребители вернутся на Ближний Восток в начале 2016 года.

Отметим, что международная коалиция в составе 60 государств во главе с США проводит собственную операцию по борьбе с ИГИЛ, отличную от российской военной миссии в регионе. Однако, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 декабря, стало известно, что США и Россия договорились о подготовке совместной резолюции Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.