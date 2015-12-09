Москва, 9 декабря, 2015, 17:31 — ИА Регнум. В России нет видимых оснований и причин для отмены моратория на смертную казнь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил политолог Алексей Мухин. «Отмена моратория на смертную казнь в России невозможна. Для отмены моратория нет никаких видимых оснований и причин помимо требований некоторых депутатов Госдумы и отдельных представителей истеблишмента», — сказал Мухин.

pixabay.com Палач в музее

Отменить мораторий, на его взгляд, можно «если только мы хотим подразнить Европу». Однако подобного рода вещи, по его словам, не должны быть основой принятия политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за смертную казнь. Он заявил об этом в Ижевске на мероприятии памяти погибшего от рук насильника и убийцы 13-летнего мальчика. «Я лично выступаю за смертную казнь, прежде всего как человек», — сказал глава СКР.