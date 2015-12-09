Минск, 9 декабря, 2015, 17:26 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии за январь — октябрь составил $54,3662 млрд долларов — на 25,8% меньше, чем за такой же период 2014 года. Об этом говорится в опубликованном 9 декабря отчёте Нацбанка Белоруссии.

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Согласно официальным данным, за десять месяцев 2015 года экспорт белорусских товаров и услуг сократился на 24,8% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил $27,7107 млрд, импорт — на 26,7% до $26,6555 млрд. В итоге Белоруссия получила положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, которое составило 1,0552 млрд (+116,1%).

Во внешней торговле товарами Белоруссия резко снизила товарооборот — на 27% до $45,1726 млрд, в том числе экспорт рухнул на 26,9% до $22,183 млрд (в ценах ФОБ) и импорт — на 27,1% до $22,9896 млрд. В итоге Белоруссия получила отрицательное сальдо внешней торговли товарами: — $806,6 млн долларов (-33,5% от также отрицательного прошлогоднего показателя).

Во внешней торговле услугами Белоруссия также снизила оборот — на 19,1% до $9,1936 млрд, в том числе экспорт — на 15,4% до $5,5277 млрд и импорт — на 24,1% до $3,6659 млрд. Сальдо внешней торговли услугами для Белоруссии сложилось положительным в размере $1,8618 млрд долларов (+9,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, начавшийся в 2014 году очередной кризис в Белоруссии сопровождается резким падением производства и экспорта. Золотовалютные резервы Белоруссии сократились до $4,6 млрд. Госдолг Белоруссии с начала года вырос почти на 51% на фоне обещаний Александра Лукашенко, «рассчитавшись по долгам в течение пяти лет, никогда не заимствовать — обходиться без заимствований».

По данным Белстата, ВВП Белоруссии за январь — октябрь 2015 года упал на 3,9%. Белстат констатировал также, что объём внешней торговли товарами и услугами в январе — сентябре 2015 года составил 49,1 млрд или 74,3% от уровня такого же периода 2014 года: экспорт составил 75,4% прошлогоднего периода, а импорт составил 73,2%.

Белстат констатировал рост отрицательного сальдо внешней торговли товарами Белоруссии за январь — октябрь 2015 года до $2,0837 млрд. Объём внешней торговли товарами за десять месяцев 2015 года составил $47,230 млрд, что на 26,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт белорусских товаров упал на 26,9% по сравнению с прошлогодним показателем и составил $22,573 млрд, а импорт снизился на 26,4% до $24,657 млрд. В частности, товарооборот Белоруссии с Россией в январе — октябре 2015 года снизился на 27,2% до $22,9 млрд.