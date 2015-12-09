Ярославль, 9 декабря, 2015, 16:48 — ИА Регнум. Когда-то «Городское дорожное управление» (ГДУ) было преуспевающим, и, что главное, очень важным для городского хозяйства Ярославля предприятием. Оно не только проектировало, строило и ремонтировало дороги Ярославля и области, но и имело свой асфальтовый завод в центре города. Штат высококлассных специалистов позволял предприятию обслуживать крупные инженерные сооружения, например, мосты. Однако, начиная с 2009 года, ГДУ работало с убытками, которые за 2011 год достигли почти 60 миллионов рублей. К 2012 году, времени избрания мэром Ярославля Евгения Урлашова, ГДУ фактически стало банкротом. Позднее проверки установят, что предприятие банкротили намеренно. Руководство ГДУ заключало заведомо невыгодные договоры, часть денег просто разворовывалась. Едва придя к власти, Евгений Урлашов заявил, что банкротство ГДУ недопустимо и новая городская власть предпримет все усилия, чтобы реанимировать собственное дорожное предприятие.

Фотоколлаж yarnews.net Отстраненный мэр Ярославля Евгений Урлашов и депутат и бизнесмен Эдуард Авдалян

Одним из кредиторов ГДУ была компания «Ярдорстрой» бизнесмена Эдуарда Авдаляна. «Ярдорстрой» выполнял работы по договорам субподряда и продавал ГДУ материалы. Осенью 2012 года Авдалян избрался в муниципалитет Ярославля. Плачевное состояние «Городского дорожного управления» было ему известно. А потому он решил попросту приобрести все ликвидные активы, убив двух зайцев: получив базу, технику и другое имущество, а заодно и уничтожив конкурента. Ведь, теряя ГДУ, город фактически попадал в зависимость от частных подрядчиков, которые вполне могли договориться между собой, как разделить жирный муниципальный заказ.

Наиболее крупным кредитором ГДУ был Сбербанк. Авдалян выкупает у Сбербанка долг на сумму в 118 миллионов рублей. Это открывает широкие возможности, ведь обеспечением кредита был залог имущества предприятия. Умышленно или нет, но в залоге оказалось практически все ликвидное имущество: это три земельных участка площадью 16 790, 24 670, 86 688 квадратных метров, асфальтовые и бетоносмесительная установки, цеха, столовая, автомобили — вплоть до газораспределительной станции. Казалось бы, как основной кредитор Эдуард Авдалян может забирать себе все предприятие через процедуру банкротства. Но избирается совсем другой путь. Как следует из обвинительного заключения по делу Евгения Урлашова, в сентябре-октябре 2012 года Эдуард Авдалян встречается с мэром. И Урлашов предлагает Авдаляну содействие в передаче имущества ГДУ за взятку в 30 миллионов рублей. Без судебных процедур и долгих проволочек. Бизнесмен и депутат, избранный в городской представительный орган от партии «Единая Россия», согласился. Далее, как следует из материалов дела, Эдуард Авдалян и Евгений Урлашов приступили к исполнению достигнутых договоренностей.

В период с 20 по 23 октября 2012 года Авдалян передал Улашову семь миллионов рублей около его дома на улице Свердлова. 18 ноября в служебном кабинете в мэрии был получен следующий транш в размере 2,5 миллиона. В тот же день депутат передал мэру еще 500 тысяч. В конце февраля Урлашовым было получено еще 2,5 миллиона также в кабинете, в марте и апреле было передано еще по два миллиона все в том же месте, а уже в мае 500 тысяч, завернутых в газету, перешло в руки мэра в кафе «Бакинский дворик». Таким образом, общая сумма переданных взяток составила 17 миллионов рублей. Отдать оставшиеся 13 миллионов депутат не успел: Урлашов был арестован. Вся эта история подробно описана в обвинительном заключении.

Евгений Урлашов, в свою очередь, дает указания помочь Авдаляну своим подчиненным: заместителю мэра Дмитрию Донскову, который был председателем совета директоров ГДУ, и председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Валерию Ушкову. Они должны были содействовать передаче имущества ГДУ Авдаляну не через судебные процедуры, а через договор купли-продажи, где все активы предприятия напрямую шли в зачёт суммы долга. Как считает следствие, Донсков и Ушков были не в курсе коррупционных отношений Урлашова с Авдаляном. Дмитрий Донсков даже потребовал провести переоценку имущества, не поверив оценке, проведенной по заказу Эдуарда Авдаляна. И такая оценка была проведена.

Казалось бы, какая разница, как именно перейдет имущество от должника к кредитору. Долг есть долг, и его надо гасить. Однако разница более чем существенная. Дело в том, что согласно закону, мэрия Ярославля могла реализовать заложенное имущество через открытые публичные торги, удовлетворив тем самым и финансовые требования кредитора, и пополнив свой бюджет. Вполне возможно, что и само предприятие можно было сохранить. И вот тут начинается самое интересное.

Сколько стоили активы «Городского дорожного управления» на тот момент? Оценка, проведенная по заказу комитета по управлению муниципальным имуществом, говорит, что почти 208 миллионов рублей. Именно эта оценка и вызывает массу вопросов. Как следует из акта проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГДУ» от 28 апреля 2014 года, проведенной по инициативе муниципалитета Ярославля, только кадастровая стоимость трех земельных участков ГДУ составляла 209 миллионов рублей. Самым дорогим из них был участок на Вспольинском поле (практически в центре города, на берегу реки Которосль) площадью 86 688 кв.м., его кадастровая оценка составляла почти 142 миллиона. А вот «независимые оценщики» оценили все три участка всего лишь… в 41,7 млн. руб. Как посчитала ревизионная комиссия в 2014 году, убыток ОАО ГДУ только от продажи земельных участков «Ярдорстрою» составил 158,5 млн руб.

«…На момент реализации кадастровая стоимость земельных участков должна была составлять сумму более 150 миллионов рублей. Однако, по непонятным причинам сумма стоимости земельных участков была определена оценщиками в размере 41 миллион рублей», — говорится в акте проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Городское дорожное управление» за 2012−2013 гг. Проверяющие пришли к выводу, что наибольший убыток ГДУ принесла именно сделка между предприятием и «СК «Ярдорстрой». Сделка, за совершение которой, как считает обвинение, Эдуард Авдалян передал Евгению Урлашову 17 миллионов рублей. Звучали и другие оценки земельных участков ГДУ — от 300 миллионов до более чем миллиарда…

Что произошло бы, если бы Евгений Урлашов не приказал своим подчиненным заключить договор купли продажи имущества ГДУ с компанией Эдуарда Авдаляна? Имущество пошло бы с торгов. Многочисленные цеха, автомобили, три больших земельных участка. Авдалян получил бы только деньги. Возможно, часть имущества предприятие бы сохранило, и мэрия могла бы продать его, получив доход в бюджет. Кроме того, закон предусматривает отсрочку продажи до одного года по уважительной причине. Скажем, мэрия могла бы найти деньги для выплаты долгов ГДУ и реализовать предприятие по рыночной цене. К примеру, весьма спорная продажа «Ярославльтелесети» принесла в бюджет Ярославля более 300 миллионов. Здесь же некогда крупнейшая дорожная компания перешла в частные руки из-за долга в 118 миллионов.

Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, следственный комитет говорит о том, что было совершено коррупционное преступление: получение взятки за содействие в переходе городской собственности в частные руки. С другой стороны, никто не пытается это имущество вернуть. Вроде бы преступление есть. Но вроде бы его и нет.

Депутаты муниципалитета пытались инициировать рассмотрение этого вопроса в 2014 году. На что получили ответ за подписью тогдашнего исполняющего обязанности мэра Александра Нечаева. «На дату заключения настоящих договоров были исчерпаны ВСЕ возможные предусмотренные законом средства оспаривания существующей перед ООО «СК «Ярдорстрой» задолженности… Таким образом, на сегодняшний день отсутствует возможность оспорить факт существования задолженности перед ООО «СК Ярдорстрой» на дату заключения настоящих договоров купли-продажи. ООО «СК Ярдорстрой» в Арбитражном суде Ярославской области был получен исполнительный лист для принудительного взыскания задолженности путем обращения взыскания на заложенное имущество», — говорится в письме тогдашнего и.о. мэра Ярославля Александра Нечаева на имя в то время председателя муниципалитета Ярославля Алексея Малютина. Также в письме утверждается, что «…не выявлено оснований утверждать, что данные сделки совершены с целью, заведомо противной основой правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ)».

То есть взятка в 17 миллионов рублей, на чем настаивает обвинение по делу Евгения Урлашова, не противоречит принципам правопорядка или нравственности, по мнению мэрии Ярославля.

Также в письме говорится, что оценку имущества ГДУ проверяла прокуратура и не нашла никаких нарушений. Если продолжать эту логику, Эдуард Авдалян давал взятку Евгению Урлашову за то, что мог сделать и безо всякой взятки. То есть по собственной воле решил помочь деньгами мэру. Или целенаправленно его провоцировал. Поверить и в то, и в другое сложно. Ведь если бы целью была провокация, никто не мешал бизнесмену обратиться в правоохранительные органы, а те бы взяли мэра с поличным — деньги передавались, если верить материалам дела, из рук в руки.

Конечно, пока приговор суда не вступил в силу, говорить о совершенном преступлении нельзя. Это всего лишь обвинения, выдвинутые одному Евгению Урлашову. Эдуард Авдалян проходит по делу как свидетель. Что, конечно, тоже не может не удивлять.

Попытки ИА REGNUM получить содержательные комментарии в мэрии города успехом не увенчались. Председатель комитета по управлению муниципальными имуществом Денис Пуговишников решительно отказался говорить что-либо на тему имущества Городского дорожного управления. По его словам, ему ничего не известно ни о том, что имущество ГДУ перешло в частные руки незаконно, ни о том, что данный эпизод составляет треть уголовного дела Евгения Урлашова. Председатель КУМИ пояснил, что одна из прокурорских проверок признала переход имущества города в частные руки абсолютно законным. Не стал ничего комментировать и заместитель мэра по экономике Игорь Блохин, в свое время, еще в ранге заместителя председателя муниципалитета инициировавший проверку той самой ревизионной комиссии, о которой шла речь чуть раньше. «Это серьезный вопрос и не совсем своевременный», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Блохин.

Видимо, копать эту историю глубже не пожелало и следствие. Дальше констатации факта взятки обвинение не пошло. Как будто бы никакого ущерба Ярославлю она не принесла, а касалась только взаимоотношений двух «джентльменов». А, может, так оно и есть, и Евгений Урлашов никакой не преступник, а современный Робин Гуд, облегчавший кошельки богатых бизнесменов, чтобы «вернуть город людям»?