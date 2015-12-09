Москва, 9 декабря, 2015, 17:08 — ИА Регнум. В прокат выходит победитель «Кинотавра-2015» — лента Анны Меликян «Про любовь». Премьера состоится в кинотеатрах России 10 декабря, об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании «Магнум». Комедия стала первым масштабным проектом Меликян для массового зрителя, до этого снимавшей малобюджетное авторское кино.

Цитата из к/ф «Про Любовь». реж Анна Меликян. 2015. Россия Владимир Машков

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Фильм объединил несколько романтических историй, герои которых пытаются ответить на вопрос «Что такое любовь?». Персонажи картины очень разные люди: это молодая пара, не выходящая из образов аниме-героев; девушка из Японии, приехавшая в Москву на поиски настоящего русского мужчины; художник-ловелас; сомневающаяся секретарша; жена на задании у бывшего мужа и многие другие.

Объединяет романтические новеллы общая сюжетная линия лекции о любви, которую читает героиня Ренаты Литвиновой. Помимо неё Меликян задействовала в фильме и других известных актёров, получив поистине звёздный состав: в главных ролях Владимир Машков, Евгений Цыганов, Михаил Ефремов, Юлия Снигирь, Мария Шалаева, Александра Бортич и другие.

Полнометражная лента «Про любовь» выросла из двух одноименных короткометражек, изначально подготовленных для благотворительного аукциона Action. По словам режиссёра, на создание фильма её вдохновила американская комедия «Манхэттен» Вуди Аллена, хулиганская и целомудренная одновременно. В картине Меликян тоже нет ни откровенных сцен, ни пылких признаний, и всего один поцелуй, тогда как фильм целиком о любви.

Справка ИА REGNUM :

Анна Меликян родом из Баку, выросла в Ереване, в возрасте 17 лет переехала в Москву. Выпускница ВГИК, мастерской Сергея Соловьева. Её первыми учебными работами стали короткометражные фильмы «До востребования», «Контрабас», «Andante». В своей курсовой работе «Полетели» в главной роли Меликян задействовала тогда ещё начинающую актрису Нелли Уварову.

С начала 2000-х годов стали выходить первые полнометражные работы режиссёра: на Берлинском кинофестивале 2004 года состоялась премьера комедии «Марс», фильм «Русалка», вышедший в 2007-м, получил приз за лучшую режиссуру на фестивале в Санденсе и даже стал номинантом на Оскар.

Первый приз на «Кинотавре» Анна Меликян получила с фильмом «Звезда» в 2014 году, тогда её работы была отмечена как «Лучшая режисура».

На сегодняшний день Меликян возглавляет кинокомпанию «Магнум» и является «одним из самых перспективных режиссёров мира» по версии американского журнала Variety.

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