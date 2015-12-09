Тбилиси, 5 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. У Грузии нет шансов получить статус кандидата на вхождение в ЕС, пока страной управляет партия «Грузинская мечта». Об этом 5 сентября заявил журналистам депутат парламента республики от партии «Лело» Бадри Джапаридзе.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Ложные обещания

«В рекомендации Еврокомиссии прямо было сказано, что при таком типе правления Грузия не сможет получить статус кандидата в члены ЕС. Именно отсюда исходят те рекомендации, осуществление которых означает, что в стране должно закончиться олигархическое правление, политизированное правосудие, должен быть освобождё суд. Всё это противоположно тому, чего хочет «Грузинская мечта"», — сказал депутат.

Джапаридзе заявил, что прозападная оппозиция обязана добиться выполнения рекомендаций ЕС. Он хочет, что это поняли в западных странах. Депутат заявил, что в случае смены власти на «демократическую коалицию» Грузия якобы получит статус кандидата в Евросоюз не позже, чем через шесть месяцев.

Напомним, ранее председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам были созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. Депутаты от партий «Единое национальное движение», «Лело» и «Стратегия Строителя» отказались входить в эти группы и создали свои.