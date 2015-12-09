Париж, 9 декабря, 2015, 16:21 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» при помощи SMS оповещает семьи своих «воинов» об их гибели, сообщает агентство Associated Press.

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Так, благодаря данным одной из SMS, сотрудникам французской полиции удалось установить личность террориста, участвовавшего в нападении на концертный зал «Батаклан» в Париже.

Известно, что скорбное сообщение от джихадистов в конце ноября получила мать террориста Фуэда Моамед-Аггада.

По данным издания, для ИГ данный вид оповещения стал типичным при «переписке» со своими сторонниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Париже была совершена серия терактов. Боевики, которые являлись членами «Исламского государства», атаковали сразу несколько мест массового скопления людей в Париже.

По последним данным, в результате инцидентов погибли более 130 человек, в том числе одна гражданка России. Ранения получили более 300 человек.