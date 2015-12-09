Вашингтон, 9 декабря, 2015, 16:05 — ИА Регнум. 8 декабря находящийся с рабочим визитом в США министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян провел встречи с представителями Армянской Ассамблеи Америки и Комитета «Ай Дата» США. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу МИД НКР.

Входе встреч стороны обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего расширения и развития сотрудничества между НКР и США, помощи, оказываемой Соединенными Штатами Арцаху, а также участившихся провокаций и нарушений со стороны Азербайджана на линии соприкосновения. Министр иностранных дел НКР выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества с армянскими организациями США, а также подчеркнул важность их деятельности, направленной на защиту интересов Арцаха в США.

После встречи с членами Комитета «Ай Дата» глава МИД НКР принял участие в приеме, организованном для участников кампании в поддержку Арцаха, которые по инициативе Комитета «Ай Дата» прибыли в Вашингтон для проведения встреч в Конгрессе США и обсуждения с конгрессменами вопросов, касающихся Арцаха. В ходе приема Карен Мирзоян выступил с приветственным словом и ответил на многочисленные вопросы присутствующих.

В тот же день министр иностранных дел встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ послом Джеймсом Уорликом. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся сложившейся ситуации в переговорном процессе. В частности, была подчеркнута необходимость осуществления мер, направленных на исключение нарушений режима прекращения огня и снижение напряженности на линии соприкосновения.

В ходе встреч главу МИД НКР сопровождал Постоянный представитель НКР в США и Канаде Роберт Аветисян.