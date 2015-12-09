Москва, 9 декабря, 2015, 15:58 — ИА Регнум. США не могут потерять право голоса в вопросе резервной валюты. Об этом 9 декабря в ходе круглого стола «Священные войны Западного мира», прошедшего в ИА REGNUM, заявил политолог, писатель Уильям Энгдаль.

anyfad.com Бомба замедленного действия

«Не должно быть иллюзий о том, что будут делать МВФ и Америка для сохранения доллара как резервной валюты. Они не могли потерять большинство и уступить право голоса странам, которые могли бы его иметь. Китай и РФ создают альтернативу — банк БРИКС и Банк инвестиций, включая Британию, но не включая США», — сказал Энгдаль.

По его словам, Китай очень осторожен в шагах, но продолжает делать то, что ему нужно: «Уолл-стрит заложил бомбу замедленного действия, и Китаю надо быть осторожным, иначе деньги простых граждан могут исчезнуть в одночасье».

Напомним, большинство политологов считает, что в ближайшем будущем геополитический мир разделится на две части. Одну из них составит западный мир в лице США и ЕС, в другую войдут Россия и Китай. На сегодняшний день Россия и Китай являются одними из ключевых взаимных партнёров во всех сферах.

Сегодня, 9 декабря 2015 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «Священные войны Западного мира» с участием известного американского экономиста, писателя и политолога — Фредерика Уильяма Энгдаля, экспертов ИА REGNUM и приглашенных ученых.