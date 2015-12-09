Краснодар, 9 декабря, 2015, 15:02 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за 11 месяцев текущего года выявлено 753 коррупционных преступления, 137 из них в крупном и особо крупном размере, в том числе 320 фактов взяточничества, свыше 230 коррупционных хищений, 147 различных злоупотреблений по службе. Как отметил прокурор края Леонид Коржинек, это несколько больше, чем за весь прошлогодний период, когда официально было зафиксировано 706 противоправных посягательств, повлекших уголовное преследование, передает 9 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы, опубликованные на официальном сайте надзорного ведомства.

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За неполный год наибольший удельный вес коррупционных деяний пришелся на факты взяточничества (320 или 43%). Общая сумма полученного подобным способом незаконного вознаграждения превысила 30 млн рублей. Средний размер взятки составил почти 166 тыс. рублей, а максимальный достиг 9 млн рублей. Эти деньги пытался получить руководитель одного из подразделений администрации Динского района за содействие в выделении земли площадью 3 га. Также преобладают и должностные хищения (236), злоупотребления (45), служебный подлог (102).

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Максимальный размер взятки на Кубани достиг 9 млн рублей

«Мздоимство и чиновничий беспредел процветает везде, где имеется хоть малейшая возможность поживиться за чужой счет с использованием своих должностных полномочий. Но особенно это распространено в областях, касающихся распределения бюджетных ресурсов, средств господдержки, распоряжения имуществом и землей, оказания услуг ЖКХ, реализации разрешительных функций, проверок предпринимателей. И это, отнюдь, не пустые слова», — цитирует газета «Аргументы и факты» высказывание прокурора Кубани Леонида Корженика.

По его словам, только сотрудниками надзорного ведомства в этом году выявлено свыше 1 тысячи нарушений, более 230 должностных лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность.

Если говорить о сферах, то практически половина преступлений (свыше 330) была связана с разрешительными процедурами, расходованием средств казны, распоряжением имущества, принадлежащего государству и муниципалитетам. При этом нечистыми на руку оставались и правоохранители, и врачи с учителями. К примеру, по материалам прокурорских проверок в текущем году возбуждены дела за злоупотребление либо превышение должностных полномочий на бывших глав Новокубанского района (Романа Архипова), Тимашевского городского поселения (Анатолия Нестерова), Горячего Ключа (Николая Шварцмана). Все дела касаются махинаций с земельными участками. Общий ущерб от их действий превысил 11 миллионов рублей. Всего 11 месяцев текущего года в крае выявили 31 коррупционное преступление, которые совершили люди, обладающие специальным правовым статусом (главы и депутаты муниципальных образований, адвокаты, следователи). Свыше половины из них уже расследовали и направили в суд с обвинительным заключением (10 уголовных дел по 16 преступлениям).

Добавим, что за отчетный период прокуроры края выявили 7,6 тысячи нарушений в сфере противодействия коррупции, опротестовано 1,3 тысячи незаконных правовых актов, в дисциплинарном и административном порядке наказано более 1,5 тысячи должностных лиц, инициировано возбуждение 62 уголовных дел, в суды направлено 339 исков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году средний размер незаконного вознаграждения должностных лиц в Краснодарском крае вырос до 845 тыс. рублей, а максимальный достиг 60 млн рублей. Такую кругленькую сумму получил сотрудник ОВД за увод от уголовной ответственности руководителя коммерческой организации, совершившего хищение бюджетных средств путем возмещения НДС.

Ущерб, нанесенный коррупционными действиями должностных лиц Кубани, за прошлый год превысил 169 млн рублей. Всего в минувшем году региональная прокуратура выявила свыше 640 коррупционных преступлений чиновников. Годом ранее средний размер взятки превышал 63 тысяч рублей.