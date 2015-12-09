Ереван, 9 декабря, 2015, 14:47 — ИА Регнум. Ситуация на линии соприкосновения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана продолжает оставаться напряженной. По сообщению министерства обороны НКР, противник впервые обстрелял из танка позиции АО НКР в южном направлении.

mil.am

«В целом 8 декабря и в ночь на 9-е азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня более 180 раз. По армянским позициям было произведено около 1500 выстрелов из оружия различного калибра, в том числе минометов 60 мм (101 снаряд), 82 мм (193 снаряда), 120 мм (35 снарядов), гранатометов АГС-17 (27 снарядов) и РПГ-7 (3 снаряда). Также противник использовал ракетную установку TR-107 (17 снарядов) и танк (5 снарядов)», — говорится в сообщении.

В результате снайперского выстрела из оружия крупного калибра 8 декабря около 21:10 был смертельно ранен военнослужащий Гарик Аванесян (1991 г. р).

МО НКР заявляет, что деструктивные действия противника не останутся безнаказанными и последствия создавшейся ситуации будут тяжелыми и необратимыми.

Комментируя информацию о применении азербайджанскими ВС танков впервые с момента заключения перемирия, министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что подобное поведение Азербайджана таит в себе угрозу серьезной эскалации обстановки.

Об этом министр сказал в ходе телефонного разговора с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

«Министр проинформировал Каспршика о последних провокационных действиях со стороны Азербайджана, имевших место в день конституционного референдума в Армении и последующие дни. Оганян также выразил озабоченность в связи с тем, что противник впервые с 1994 года применил танки», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Помимо ответных действий армянской армии, нацеленных на то, чтобы удержать Азербайджан в рамках переговорного процесса, министр отметил важность и адресной реакции сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Посол Каспршик, в свою очередь, выразил беспокойство в связи со сложившейся обстановкой и пообещал при этом предпринять соответствующие шаги.

Сегодня же стало известно, что армянская армия в результате карательных мер уничтожила несколько военных объектов ВС Азербайджана. Об этом сообщают источники в Минобороны Армении.

Позже в интернете были опубликованы видеокадры минометного удара по военным объектам и складам противника. На них также видно, как командир базы бросает своих подчиненных и обращается в бегство.

Напряженность на линии соприкосновения и нарушения режима прекращения огня происходят на фоне информации о том, что до конца текущего года должна состоится встреча президентов Армении и Азербайджана.

4 декабря министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что во время встречи с сопредседателями МГ ОБСЕ был обсужден вопрос о встрече президентов Армении и Азербайджана и была достигнута договоренность, что встреча состоится в декабре. «Место и конкретная дата встречи будут официально опубликованы, но уже ясно, что встреча состоится в декабре», — подчеркнул глава МИД Армении.