Берлин, 9 декабря, 2015, 14:43 — ИА Регнум. Европейский союз был похоронен в тот момент, когда были открыты границы Германии для беженцев, и сделала это канцлер ФРГ Ангела Меркель. Теперь, когда шлюзы открыты трудно будет закрыть их обратно, пишет газета The Independent.

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По мнению автора статьи, Роберта Эллиса, Турция не поможет в спасении Евросоюза, даже после обращения европейских лидеров. Сотрудничество ЕС и Турции осложняется конфликтом в Сирии и инцидентом с российским Су-24, сбитым турецкими ВВС на сирийской территории.

Издание напомнило слова председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера о том, что Шенгенская зона «частично в коме». Что касается будущего ЕС, то оно представляется журналисту движением в сторону «разрушительного национализма».

Победа на выборах во Франции ультравправой партии «Национальный фронт» и решение датчан не проводить сближения с ЕС лишь подтверждают это.