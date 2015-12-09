Чебоксары, 9 декабря, 2015, 14:39 — ИА Регнум. Газовики в Чувашии подводят итоги года. На пресс-конференции с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдином Мифтахутдиновым речь шла не столько об успешной реализации проектов и стабильной работе предприятия, сколько о проблемных моментах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Кияметдин Мифтахутдинов

Главной темой пресс-конференции стали «рекордные» долги за потреблённый газ. Эта проблема характерна для всей страны, но в Чувашии размер задолженности резко возрос, что вызывает тревогу у газовиков. «Самый больной вопрос на сегодня», — говорит Кияметдин Мифтахутдинов.

На 1 декабря дебиторская задолженность по договорам поставки газа достигла в Чувашии 1,53 млрд рублей, что на 64% (или на 599 млн рублей) больше аналогичного прошлогоднего периода. Основными должниками являются теплоснабжающие организации Чувашии: их задолженность на начало декабря превысила 1,04 млрд рублей. Это на 72,5% выше уровня 1 декабря прошлого года. «В истории Чувашии такого не было», — сказал руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

Наибольшую задолженность имеют теплоснабжающие предприятия Чебоксар и Шумерли, которые продолжают наращивать значительные долги. ООО «Коммунальные технологии» (Чебоксары) за поставленный газ задолжало более 577 млн рублей, в то время как на 1 декабря 2014 года долг составлял 240,6 млн рублей, в 2013 году — 172,8 млн рублей. Шумерлинское МУП «Теплоэнерго» увеличило долг за газ за два года с 74,2 млн рублей до порядка 150 млн рублей. Кстати, в Шумерле, которая на протяжении последнего десятилетия является одним из самых проблемных муниципалитетов в сфере ЖКХ, проводятся проверки в отношении бывшего руководителя предприятия.

Что касается «Коммунальных технологий», то в настоящее время идут переговоры, не исключается вероятность судебного дела о банкротстве. «Были предложения со стороны «Коммунальных технологий» к концу 2019 года погасить все долги. Это предложение не принято в ООО «Газпром межрегионгаз» из-за отсутствия гарантий по текущим платежам», — сказал Кияметдин Мифтахутдинов.

Нет долгов за газ в Батыревском, Комсомольском, Красночетайском, Моргаушском, Шемуршинском, Яльчикском и Янтиковском районах. Остальные муниципалитеты — должники. При этом ими регулярно срываются графики погашения и не осуществляются текущие расчеты.

По решениям Арбитражного суда были приостановлены расходные операции на лицевых счетах муниципалитетов-должников. Этот вопрос решался 7 ноября на уровне главы Чувашии Михаила Игнатьева, который «жестко указал на бездеятельность отдельных глав». До 13 ноября руководству муниципалитетов и теплоснабжающих предприятий было необходимо представить обновленные графики реструктуризации и осуществлять полные расчеты за текущий период. Газовики пошли навстречу — отозвали исполнительные листы муниципалитетам, представившим графики (за исключением администрации Шумерли, Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района и Таушкасинского сельского поселения Цивильского района).

«Однако поручения были не выполнены», — с сожалением констатировал Кияметдин Мифтахутдинов. — Мы будем вынуждены вновь направить отозванные исполнительные листы».

Говоря о том, почему растут долги, руководитель выделил ряд причин. Помимо безответственности руководителей, наблюдается износ и плачевное техническое состояние котельных и тепловых сетей, экономически необоснованные тарифы, преднамеренное нецелевое использование средств.

«Средний сбор за услуги ЖКХ в Чувашии превышает 90%, а теплоснабжающие компании нам перечисляют менее 70%, а некоторые платят и того меньше. Рассчитываются по остаточному принципу: что осталось, то и досталось. Зачастую содержание и текущие расходы ТСО оплачивают за наш счёт», — подчеркнул Мифтахутдинов.

Он уверен, что варианты решения проблемы существуют. Но основное условие, которое ставят газовики, — 100-процентная оплата текущих платежей: «Тогда ситуация будет выправляться, и можно прорабатывать вопрос погашения долгов».

На пресс-конференции также были озвучены и другие вопросы. Было отмечено, что по-прежнему большое внимание уделяется техническому обслуживанию газового оборудования в квартирах и домах, так как газ не прощает ошибок. Всего в республике насчитывается более 500 тыс. абонентов (физлиц), на которых приходится свыше 700 тыс. единиц газового оборудования (котлы, газовые плиты, водонагревательные колонки).

Рассказал Кияметдин Мифтахутдинов о том, что, согласно поправкам к ФЗ-261 от 23.11.2009 г. об энергосбережении и повышении энергоэффективности, обязанность по обязательной установке приборов учета газа распространяется только на абонентов, использующих отопительное оборудование, суммарный объем потребления которого составляет 2 и более кубических метра в час.

«Так что, если у потребителя в доме или квартире только газовая плита, то это его право решать — устанавливать счётчики или нет. К сожалению, в республике появились предприимчивые компании, которые, представляясь работниками дочерней компании «Газпрома», вводят людей в заблуждение о необходимости обязательной установки приборов учёта газа, причем срочно и именно силами данной организации. Будьте внимательны с такими дельцами», — призвал руководитель ООО «Газпром газораспределение Чебоксары».

Кияметдин Мифтахутдинов также акцентировал внимание на ряде проблемных новостроек в Чебоксарах, где самовольные действия строителей могут привести к проблемам с газоснабжением. «Согласовывают с нами технические условия на установку газовых плит, а строят и сдают дома с индивидуальным отоплением, где объем потребления значительно превышает запланированный. Проходят госэкспертизу, объект становится социально значимым, а нас ставят перед фактом. По решению суда новоселы получат голубое топливо. Но это чревато последствиями, так как до конечных абонентов газ в результате может и не дойти, особенно в период похолодания», — предупредил руководитель.