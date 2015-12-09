Рига, 9 декабря, 2015, 14:26 — ИА Регнум. Из-за сохранения низких закупочных цен на молоко молочные хозяйства Латвии сокращают поголовья скота и переориентируются на производство мяса, а также больше молока продают перекупщикам в Литве, где в последние два месяца цены растут, заявили участники отраслевой конференции в Министерстве земледелия, сообщает портал Mixnews.lv.

Клодт Михаил Константинович. Коровы на водопое. 1879

«В статистике эти показатели пока не проявляются, но картина такова, что на бойни стоят очереди. Цены на молоко настолько низки, что его надо либо выливать на землю, либо ликвидировать коров», — сказали представители кооператива «Пиенупите».

Как сообщил член совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, сейчас средняя закупочная цена на молоко составляет 20% за л, а себестоимость — 30 центов. Даже если добавить шесть центов, которые суммируются от субсидий, фермеры работают с убытками, и очень многие перешли на разведение мясного скота, добавил Гутманис.

Он также отметил, что первоначальный план забастовки фермеров отложен на неопределенный срок — вместо этого решено активизировать сотрудничество с переработчиками и повышать интерес потребителей к местным продуктам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате ответных санкций РФ закупочные цены на молоко в Латвии упали ниже себестоимости в начале осени 2014 года. Тогда убытки отрасли от потери российского рынка сбыта оценивались в 9 млн евро в месяц. Общий объём убытков от российского эмбарго для молочной отрасли в 2014 году оценивался в сумму, близкую к 50 млн евро, а потери всего сектора экспорта продуктов питания — около 140 млн евро. Помощь Евросоюза оказалась в реальности существенно меньше обещанной. Тем временем, латвийские крестьяне все активнее распродают принадлежащую им землю.