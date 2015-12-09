Кострома, 9 декабря, 2015, 14:25 — ИА Регнум. В Костроме суд запретил украшать дворы поделками из старых автомобильных шин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Костромской межрайонной природоохранной прокуратуры 8 декабря.

Сообщество «ЖЭК-арт», vk.com/ktossa Классический пример ЖЭК-арта с использованием старой шины, город Тверь

Поводом для прокурорской проверки стали жалобы жильцов многоквартирных домов, расположенных по улице Свердлова. По мнению костромичей, их дворы «похожи на полигоны промышленных отходов», поскольку в качестве основного элемента благоустройства там использованы отработанные автомобильные шины, которые, как показала прокурорская проверка, являются опасными отходами и подлежат утилизации.

Так, по степени опасности для экологии отработанные шины отнесены законодательством к четвертому классу опасности. Это значит, что такие отходы нарушают экологическую систему, а на восстановление ей требуется не менее трех лет. В свою очередь, по степени токсичности и воздействия на среду обитания и здоровье человека отработанные шины с кордом — металлическими вставками — отнесены к отходам второго класса опасности (высоко опасные), без корда — к третьему классу опасности (умеренно опасные).

Представленные прокуратурой доказательства позволили суду сделать вывод, что единственным законным способом обращения с отработанными автомобильными шинами является их демонтаж и утилизация. У комитета городского хозяйства есть месяц на обжалование судебного постановления.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, старые шины, в том числе раскрашенные, являются неотъемлемой часть «ЖЭК-арта», как в шутку прозвали элементы благоустройства дворов, для которого в России, Белоруссии и на Украине используют подручные материалы и пришедшие в негодность предметы обихода. Популярность это «движение» набрало благодаря желанию городских и сельских жителей с минимальными затратами украсить придомовые территории. Таким поделкам в интернете посвящены целые сообщества, участники которых делятся фотографиями самых вычурных творений из разных городов. Кострома — не исключение. Использование автомобильных шин в благоустройстве дворов здесь распространено повсеместно. Кроме того, шины зачастую используют в строительстве берегоукреплений и иных целях, не обращая внимания на опасность, создаваемую такими отходами в необезвреженном состоянии.

Однако до настоящего времени судебной практики по аналогичным делам в России не имелось. В указанной связи решение Ленинского районного суда города Костромы является прецедентным.