Вашингтон, 9 декабря, 2015, 14:17 — ИА Регнум. Сенатор Тед Круз, выдвигающий свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии в 2016 году, заявил 8 декабря, что внес законопроект, благодаря которому у губернаторов будет возможность отказаться от участия в программе переселения беженцев в их штаты.

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Об этом он заявил на пресс-конференции с Грегом Эбботтом, губернатором штата Техас, который был первым из глав штатов, призвавших к блокированию планов по переселению беженцев из Сирии и Ирака.

Причиной нежелания участвовать в программе Круз назвал то, что «федеральное правительство приняло недостаточно мер» для обеспечения безопасности жителей США.

Многие американцы обеспокоены тем, что среди беженцев могут быть боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство». И их беспокойство усилилось после терактов 13 ноября в Париже, а также после недавнего массового убийства в калифорнийском городе Сан-Бернардино.