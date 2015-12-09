Москва, 9 декабря, 2015, 13:49 — ИА Регнум. Дальнобойщики, протестующие против введения системы «Платон», находятся в меньшинстве, заявил в прямом эфире программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» 9 декабря заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По слоам Медведева, в системе уже зарегистрировалось 700 тысяч участников междугородних перевозок. «Это абсолютное большинство, — отметил Медведев. — Нам давно было понятно, что часть перевозок выполняется «всерую», и неизестно, что возят такие перевозчики… Новые платежи, конечно, никому не нравятся, но около 45 млрд рублей мы сможем направлять в дорожные фонды. А в год на ремонт дорог тратится триллион рублей. Кто платит за это? Водители легкового транспотрта. Но на дороги реально воздействуют именно грузовики, так что это решение надо было принимать».

Медведев признал, что новую систему надо было дифференцировать «с технологической и экономической точек зрения». «Были допущены ошибки, но они не фатальные, и сейчас уж исправлены. Поэтому 700 тысяч уже и заргистрировались», — считает Медведев. По его словам, текущие тарифы «пренебрежимы для большинства перевозчиков»,

«Дороги у нас являются общим местом, их все ругают, а где брать на это деньги?» — задал вопрос Медведев, и подчеркнул, что новая система «донастроена» и будет приносить средства для ремонта дорог.