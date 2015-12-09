Москва, 10 декабря, 2015, 00:41 — ИА Регнум.



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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

(3:0, 0:0, 0:1) «Витязь» (Московская область) — «Лада» (Тольятти) 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

(0:0, 0:0, 0:2) «Динамо» (Минск, Белоруссия) — ЦСКА (Москва) 1:3 (0:1,0:1, 1:1)

(0:1,0:1, 1:1) «Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

(0:1, 0:1, 0:0) СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) 5:3 (2:1, 0:2, 3:0)

(2:1, 0:2, 3:0) «Спартак (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) 3:2 Б (1:2,0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Б (1:2,0:0, 1:0, 0:0, 1:0) «Слован» (Братислава, Словакия) — ХК «Сочи» (Сочи) 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

(2:1, 1:3, 1:1) «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) — «Локомотив» (Ярославль) 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.