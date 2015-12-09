Москва, 9 декабря, 2015, 14:06 — ИА Регнум. В Москве продолжает показы Национальный кинофестиваль «Путешествие по России», посвященный фильмам о самых экзотических регионах России. В период с 15 по 19 декабря в сети кинотеатров «Московское кино» пройдёт третий и последний в этом году этап программы. Зрителей традиционно ожидают творческие встречи с создателями фильмов, выставки и бесплатные кинопоказы. Торжественная церемония открытия состоится в кинотеатре «Космос», где гостей встретит художник-постановщик фильма «Территории» Эдуард Гизатуллин.

Цитата из к/ф «Остров». реж Павел Лунгин. 2006. Россия На острове

Как сообщили в пресс-службе «МосКино», тема заключительного этапа Кинофестиваля в 2015 году — «Возможность острова». Все фильмы программы будут посвящены русским островам — Соловецким, Сахалину, Ольхону, Кижам и многим другим. По словам организаторов, целью программы стало не только рассказать об удалённых уголках России, но и попытаться представить остров как символ самостоятельного мира, отрезанного от большой цивилизации. Тема острова метафорично приводит нас к теме уединения, ухода в себя, попытке поиска своего предназначения в мире. На стыке жизни реальных островов и метафорического острова души построена программа «Путешествия по России».

В рамках Фестиваля пройдут показы художественных и документальных фильмов. В программу вошли:

«Остров» Павла Лунгина ;

; «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского ;

; «Страна ОЗ» Василия Сигарева ;

; «Острова: сборник документальных фильмов» в двух частях.

Вниманию зрителей также будет представлена выставка фоторабот Эдуарда Гизатуллина о Плато Путорана — северной сибирской территории, признанной ЮНЕСКО памятником всемирного наследия.

На открытой встрече 15 декабря Гизатулин расскажет об особенностях съемочного процесса на полуострове Таймыр, Чукотке — местах, где снимали художественный фильм «Территория» о геологах-первопроходцах.

16 декабря в кинокафе кинотеатра «Звезда» состоится встреча с биологом Григорием Цидулко, организатором и участником экспедиций на Камчатку, Сахалин, Командорские и Курильские острова. Речь пойдёт об особенностях природы моря и суши и о самых больших млекопитающих планеты — китах.

Фестиваль «Путешествие по России» был организован сетью кинотеатров «МосКино» и проходит в России уже второй раз. Цикл показов нынешнего года стартовал весной. 5 апреля в День геолога, состоялся премьерный показ фильма «Территория» и встреча с режиссёром Александром Мельником, где он рассказал об экстремальных полугодовых съёмках фильма на Чукотке. Фестиваль также познакомил зрителей с культурой Дагестана, Башкирии, рассказал о затерянных деревушках Белорецка. Летняя часть программы была посвящена народам Крайнего Севера и циклу показов «Россия глазами иностранцев», где вниманию зрителей были представлены классическая «Дерсу Узала» Акиры Куросавы об исследовании Дальнего Востока и документальные ленты «Сибирская одиссея» и «Дикая одиссея» француза Николя Варнье о его отчаянных путешествиях по Сибири.