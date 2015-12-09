Архангельск, 9 декабря, 2015, 13:46 — ИА Регнум. На предстоящую 15 декабря сессию Архангельского областного Собрания группой депутатов-единороссов внесена поправка, увеличивающая ежемесячное содержание всех 62 депутатов с 25 тысяч рублей до 42 тысячи рублей. Кроме того, парламентарии планируют увеличить зарплаты и своим помощникам с 13 тысяч двухсот рублей до 21 тысячи рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в парламенте.

all-pix.com Мюнхаузен тащит себя за волосы

Он сообщил, авторы поправки депутаты фракции «Единая Россия» предлагают потратить на эти цели 24 миллиона 121 тысячу рублей.

Напомним, по итогам депутатских слушаний по бюджету были приняты рекомендации всех комитетов на сумму порядка 600 миллионов рублей, средств на реализацию которых в бюджете 2016 года не заложено.

В частности, депутаты предлагали выделить средства на приобретение необходимого медицинского оборудования (200 миллионов рублей), зарплату специалистов соцзащиты, осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами (5,6 млн рублей), транспортное обслуживание детей-инвалидов, имеющих множественные нарушения в развитии (7,8 млн рублей), мероприятия по социальной реабилитации лиц, страдающих наркозависимостью (7,3 млн рублей).

Кроме того, дополнительные средства нужны и на строительство 4 больниц в районах области — Виноградовском, Плесецком, Мезенском, Красноборском. Требуется, по мнению депутатов, деньги и на и капремонт медицинских учреждений, обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, строительство плоскостных спортивных объектов, ремонт существующих спортивных объектов, приобретение автобусов для подвоза детей в школы, капремонт детских садов и школ, доведение зарплат низкооплачиваемых категорий работников образовательных организаций до мрот, строительство служебного жилья и выплаты молодым специалистам в сфере образования, модернизацию и капремонт объектов ЖКХ, субсидии автоперевозчикам для недопущения увеличения стоимости проезда в будущем году, ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов, разработку проектов рекультивации свалок в Северодвинске, Архангельске и Котласе и многое другое.

Напомним, 2 декабря президент Путин продлил 10% сокращение своей зарплаты и зарплаты коллег ещё на год.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета-2016 сфомированы в размере 60 млрд 575 млн рублей. Расходы составят 63 млрд 435 млн рублей, дефицит бюджета составит 2,8 млрд рублей.

Расходы на сферу образования области в следующем году сократились на 4,2% (минус 744,3 млн. рублей), на сферу здравоохранения сократились на 2,6% (минус 323 млн. рублей по сравнению с бюджетом 2015 года), расходы на жилищно-коммунальное хозяйство сокращено на 39,1% (минус 1 829,5 млн.руб.), финансирование программ по сельскому хозяйству также сократилось почти на 30%.