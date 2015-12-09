Якутск, 9 декабря, 2015, 13:52 — ИА Регнум. Тортами со стафилококком в Якутии отравились еще двое детей

tamgdeya.ru Торт

За последние сутки еще два ребенка отравились тортами кондитерского цеха «Нарыйаана», у двух сотрудников которого обнаружили патогенный стафилококк. В итоге общее число пострадавших при употреблении в пищу зараженных кондитерских изделий достигло 67 человек, 45 из которых дети, пишет «Якутск.ру».

Госпитализирован был 41 человек, в том числе 33 ребенка. По уточненным данным, за последние два дня из стационара выписано 14 детей.

Роспотребнадзор республики предупреждает об опасности употребления продуктов кондитерской «Нарыйаана». Напомним, следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей. У двух работников кондитерского цеха выявлен патогенный стафилококк, они отстранены от работы.

Имущество якутской компании выставляется на торги из-за долгов «Роснано»

Компания «Технология базальтовых материалов», гендиректором которой является депутат Госсобрания Якутии Егор Жирков, ищет новых инвесторов для дальнейшей реализации проекта производства базальтокомпозитной арматуры. Выяснилось, что будущее проекта весьма призрачно, кредиторы компании с долговыми исками выстраиваются в очередь. Основной из них выиграл суд, решением которого имущество ТБМ выставляется на торги для погашения задолженности, пишет NVpress.ru.

Недавно «Технологии базальтовых материалов» приняли участие в крупнейшей выставке The Big 5 International Building & Construction Show в Дубае. На просьбу журналистов сообщить, были ли получены на ней инвестпредложения, Егор Жирков напустил таинственности: «Тише едешь, дальше будешь. Скажу, что налажен контакт с пятью потенциальными инвесторами. Можно сказать, что провёл переговоры с ними».

В настоящее время завод не работает. По словам руководства компании, из-за сложного финансового положения 70 работников уволены. «Но перед ними у нас долгов нет. У нас сейчас долг в 7 млн рублей только перед Республиканской инвестиционной компанией («РИК»). И это неправильно, из-за такой суммы подавать на банкротство», — утверждает менеджмент ТБМ.

Однако кроме РИК обанкротить «Технологию базальтовых материалов» пожелали «Коммерческое научно-производственное объединение «Уральская армирующая компания», ЗАО «Якутпромстройпроект», ООО «БПЦ Инжиниринг». Определением Арбитражного суда Якутии от 17 ноября в отношении ТБМ введена процедура наблюдения сроком 4 месяца. РИК с 4,3 млн рублей долга включена в третью очередь реестра требований кредиторов.

В разы больше с ТБМ требует вернуть «Роснано» на основании договора целевого займа, заключенного в 2011 году. Нарушение сроков перечисления процентов заставило инвестора предъявить иск о досрочном погашении займа. Сумма задолженности составила 248 млн рублей. В сентябре Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ТБМ озвученную сумму. Для погашения задолженности суд обязал выставить на публичные торги заложенное имущество — оборудование в сумме 24 млн рублей, а также земельные участки и производственные цеха, находящиеся в Покровске, начальная стоимость которых определена в 179 млн рублей. ТБМ пыталась оспорить решение суда. Однако 9-й арбитражный апелляционный суд от 2 декабря оставил постановление без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Однако, судя по всему, Егор Жирков не теряет надежды получить господдержку. «По Дальнему Востоку мы конкурентоспособны. Необходимо 18 млрд инвестиций на развитие проекта «Базальт новые технологии». Через пять лет вышли бы на окупаемость, выручка составила бы 10 млрд рублей. Наши основные активы превышают долги. Если обанкротимся, то будут потери республиканских денег на сотни миллионов. Я верю в себя и проект. И смогу найти инвесторов», — цитирует депутата NVPress.ru.

По факту гибели водителя провалившегося под лед «УРАЛа» возбудили уголовное дело

В Якутии водитель «УРАЛа», доставлявший уголь в село по неокрепшему льду зимника, погиб, выполняя незаконное требование начальства. Такой вывод сделали следователи СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) в Абыйском районе, пишет News.Ykt.ru. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Напомним, в село Абый, где кончалось топливо, уголь доставляли три «УРАЛа». Все они провалились под неокрепший лед реки Индигирка. Два водителя успели выбраться из машин и были госпитализированы с переохлаждением, а один погиб.

Официальная версия причин ЧП — несоблюдение дистанции между машинами. Позже выяснилось, что разрешения ездить по неокрепшему льду зимника на большегрузах никто не давал. Общая масса каждого большегруза с углем составила 15 тонн, а на момент происшествия предельно разрешенная масса транспортных средств, проезжающих по ледовой переправе, составляла не более 10 тонн.

Уголь в село Абый пока доставляют из соседних населенных пунктов, лед зимника дорожные службы намораживают специальными мотопомпами.

Якутянка потратит на погашение кредитов и благотворительность выигранный в телешоу миллион

23-летняя жительница Якутии Алена Романова стала обладательницей одного миллиона рублей. Она выиграла его в шоу «Миллион из Простоквашино», став первой победительницей нового телепроекта.

Как пишет SakhaLife.ru, женщина потратит деньги на погашение кредитов и на кроватку для дочери, которую воспитывает одна. В ее планах также помочь на эти деньги малоимущим семьям и накупить подарков на Новый год родным и близким.

Школьница из Якутска подралась с учителем из-за телефона

В социальных сетях распространили видео, снятое в школе № 18 города Якутска. На нем видно, как школьница пытается отобрать у учительницы свой телефон, а педагог ругается и его не отдает. Конфликт обсудили на встрече с коллективом школы, инициированной городским управление образования.

«Как мне предварительно разъяснили, ученица постоянно отвлекалась на телефон во время урока. За ней это замечалось неоднократно. Для того чтобы поддерживать дисциплину в классах, в данной школе учителя практикуют временное изъятие телефонов на время урока — после телефон возвращают. В данном случае педагог отказалась вернуть телефон ученице — произошел конфликт. Подчеркну, он произошел не на уроке, а на перемене», — цитирует YAKUTIA.INFO руководителя отдела воспитательной работы управления образования Якутска Егора Охлопкова.

Он предполагает, что телефон школьнице не отдали потому, что этот же педагог должен был проводить после перемены второй урок. Егор Охлопков также отметил, что действия учительницы не соответствовали этике педагога.