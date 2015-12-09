Москва, 9 декабря, 2015, 13:31 — ИА Регнум. Россия обратится в международный суд в случае, если Украина не выплатит 3 млрд долларов в течение десяти дней после 20 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Министр напомнил, что «в соответствии с проспектом эмиссии ценных бумаг, в которые мы вложили средства ФНБ (3 млрд долларов) предусмотрено урегулирование спорных вопросов в арбитражных судах в соответствии с международным законодательством».

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Таким образом, 20 декабря, в случае неоплаты долга Украиной, дается еще десятидневный период, в соответствии с которым Украина сможет выполнить свои обязательства, пояснил Силуанов.

«В случае, если за этот период Украина не выполняет обязательств, мы будем защищать свои интересы в судебном порядке», — заявил Силуанов.

Одновременно, рассказал министр, Минфин может поставить вопрос о приостановке программы МВФ финансовой помощи республике. «Если Украина не рассчитается, мы могли бы поставить вопрос о приостановке программы», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 декабря министр финансов Украины Наталья Яресько подтвердила, что Киев может отказаться выплачивать свой долг России.