Дамаск, 9 декабря, 2015, 13:25 — ИА Регнум. Как «Исламское государство» (ИГ — запрещена в России) использует нефтяные месторождения и доставляет добытую нефть на рынок? На эти вопросы отвечает LA Times.

q-pms.com Нефтяные вышки

Террористическая группировка захватила большую часть нефтедобывающей инфраструктуры Сирии, когда ей удалось получить контроль над восточной провинцией Сирии Дайр-эз-Заур летом 2014 года, а также Омар — жемчужину нефтедобывающей промышленности Сирии.

Добытая нефть перерабатывается на самодельных перерабатывающих предприятиях, где местные жители получают низкокачественный продукт, который потом идет на продажу на черный рынок. По мнению аналитиков издания, большая часть нефти остается на территории, удерживаемой «Исламским государством». Тем не менее часть нефти всё же попадает в Иорданию и Турцию.

Аналитики отмечают, что, по самым скромным оценкам, доход от продажи нефти «Исламским государством» достигает $2 млн в день. Это было бы невозможно без содействия со стороны соседнего государства, отмечают эксперты.