Москва, 9 декабря, 2015, 13:25 — ИА Регнум. Уход такого крупного авиаперевозчика, как «Трансаэро», — это испытание для авиаотрасли, ничего хорошего в этом нет. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил председатель правительства РФ в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

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«Ситуация с «Трансаэро» достаточно банальная — высокомиллиардные долги, которые просто не нужно было делать, это ошибка в прогнозе, которая дорого обошлась авиакомпании», — сказал Медведев.

«Что касается цен на билеты, то уход авиаперевозчика — это всегда удар по конкуренции», — отметил премьер-министр.

«Задача в том, чтобы рынок авиаперевозок сохранить, чтобы цены на билеты были разумными. Нужно развивать конкуренцию в этой сфере, альтернативные маршруты и перевозки эконом-класса», — подчеркнул Медведев.