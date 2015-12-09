Чебоксары, 9 декабря, 2015, 13:51 — ИА Регнум. В Чувашии бюджет на 2016 год принят во втором чтении. При этом дискуссии развернулись более эмоциональные, чем при обсуждении финансового документа в первом чтении. Участники не гнушались даже публично использовать разговорный жаргон — «нас понесло», «драчка», «блин», «пришёл давить» на депутатов. Дошло до того, что «сидящих в зале» депутатов-руководителей обвинили в работе «по чёрному налу» — имена при этом не назывались, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Президиум Госсовета Чувашии

Согласно принятому решению, доходы бюджета прогнозируются в объёме 32,1 млрд рублей, что на 10,7% меньше ожидаемого поступления доходов за 2015 год. В том числе собственные доходы предположительно составят 22,293 млрд рублей (69,4% в общем объёме доходов). Расходы утверждены со снижением на 15,6% — на уровне 34,327 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 2,223 млрд рублей, или 10% к объёму доходов республиканского бюджета (предельный объём, установленный Бюджетным кодексом РФ, — 15%). Предельный объём государственного долга утверждён в размере 17,268 млрд рублей.

Поправка к бюджету поступила только от справороссов, которые предложили «перебросить» 50 млн рублей с Ледового дворца на строительство детсада в «Новом городе». С этим не согласился депутат Андрей Кулагин, высказав мнение о необходимости объекта, а в продолжении темы выступив за создание профессиональной чувашской команды по хоккею.

«Будем формировать на улице, если нас не слышат», — предупредил парламентарий о возможных митингах. Глава Чувашии Михаил Игнатьев сослался на большие затраты, которые необходимы для содержания профессиональной хоккейной команды: чувашский бюджет не может себе этого позволить.

«Команда по хоккею — это как до Луны пешком», — заявил справоросс Сергей Семенов, отметив, что в республике, со слов тренера хоккейной команды «Сокол», «нечем платить хоккеистам, за муку играют». И предложил не вливать бюджетные средства в Ледовый дворец, а поставить его «на самоокупаемость».

В ходе обсуждения единороссы воспользовались присутствием депутатов Госдумы Руслана Тихонова и Алены Аршиновой, обрушив критику по ряду принимаемых федеральных решений. «Усложнили правила получения кредита, столько томов бумаг надо оформить. Пройдет несколько месяцев, прежде чем получишь кредит. Если так будет продолжаться, то нормально работающие хозяйства попадут в сложное положение», — сетовал Петр Никифоров.

Говоря о региональной поддержке аграриев, депутат высказал мнение, что хотя средств в бюджете заложено «не меньше, но легче не стало»: «Разница цен не в пользу сельхозтоваропроизводителей». Картофель, например, несколько лет назад стоил 5 рублей, сегодня — 6,5 рублей. «Даже ниже себестоимости», — вздыхал Никифоров.

Госдумовским депутатам припомнили и «дополнительные поборы», и тройное налогообложение, и сбор средств за капремонт. Но самым неожиданным оказалось выступление старейшего депутата Елены Бадаевой (гендиректор ОАО «Хлеб»), которое получилось по-женски эмоциональным.

«Бизнесмены, которые говорят, что надо помогать им, бизнесу — а они-то как работают сегодня? И здесь тоже есть руководители, сидящие в зале, которые нечестно работают, по чёрному «налу» работают. Если бы открыто работали, мы бы лучше жили. Если руководители не понимают, что нужно поддержать республиканский бюджет, тогда у кого спрашивать?», — возмущалась Бадаева. В зале переглянулись, особенно оживился президиум, состоящий из бывших директоров предприятий. После такого публичного заявления налоговики просто обязаны будут отреагировать.

На этом Бадаева не успокоилась. Она сообщила, что ежегодно приходится платить «сумасшедшие деньги» за установку кассовых аппаратов: «Приняли (решение) депутаты Госдумы, лоббируют тех бизнесменов, которые придумали это. Вот где у нас собака зарыта. Ни с чего деньги делают». А торговые павильоны, которыми предприятие пользуется 10 лет, надо теперь выкупать по аукциону, который «мы проиграем». «Это депутаты Госдумы принимают такие законы, так они поддерживают бизнес», — с сарказмом заявила Бадаева. На что лидер фракции справороссов Игорь Моляков предложил сменить фракцию.

Обсуждение бюджета заняло более 1,5 часов. «В этот раз тяжелее стало работать с бюджетом, так как прекратились письма из Москвы. Раньше Николай Васильевич Федоров (первый президент Чувашии, с которым у главы Чувашии Михаила Игнатьева на первом сроке не сложились отношения) говорил, как лучше надо работать, почему-то письма прекратились», — иронично заметил Игорь Моляков, выразив обеспокоенность «технологией принятия бюджета».

Депутат также напомнил о «позорных событиях, когда на ликеро-водочный завод были перечислены из бюджета средства порядка 60−70 млн рублей»: «Никто не пошевелился, никто не сказал, каким образом вернуть эти деньги в бюджет. Это серьезный удар по нашему бюджету. Или Вурнарский мясной завод — тоже ведь ясно и четко прокуратура выявила нарушение».

— Игорь Юрьевич, давайте по теме. Куда-то занесло, блин. Говорите, не знаете о чем, — встрепенулся спикер Юрий Попов, который до прихода в парламент возглавлял Вурнарский мясокомбинат.

— Я знаю, о чём говорю, поэтому вы нервничаете, — парировал Моляков.

Отметим, что при обсуждении бюджета Светлану Енилину попросили «сообщить, что происходит на Агрегатном заводе — якобы документация изъята, директор, говорят, скрывается». Министр послала за информацией к правоохранительным органам. Глава Чувашии Михаил Игнатьев также не стал комментировать ситуацию, значительную часть своего выступления высказывая благодарности за «принятие бюджета», за который были «определённые драчки», и заявив, что «год завершаем достойно».

Во втором чтении законопроект поддержали 34 парламентария, восемь проголосовали «против».