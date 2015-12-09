Москва, 9 декабря, 2015, 12:58 — ИА Регнум. Крым в правовое российское пространство полностью интегрирован. Там действует российское правое поле — выплачиваются все пособия, пенсии и т.д. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил председатель правительства РФ в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

diapazon.kz Без света

«Но Крым уязвим по двум причинам. Это колоссальное недофинансирование в последние 20 лет. Также есть проблемы, которые обострились в виду известной позиции руководства Украины. То, что произошло в Крыму со светом иначе, как геноцид, не назвать, это хамская позиция», — заявил премьер-министр.

«При подключении двух ниток энергоснабжения Крым получит 800 МВт. Это полностью закроет все проблемы Крыма. Но на этом мы не остановимся. В планах к 2018 году — сооружение двух электростанций в Севастополе и Симферополе», — поделился планами Медведев.

«Крым станет неэнергодефицитным, а энергоизбыточным регионом, — сказал он и подчеркнул, что это недёшево. «Программа развития Крыма тянет на 700 млрд рублей, но мы будем её реализовывать», — уточнил Медведев.