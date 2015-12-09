Москва, 9 декабря, 2015, 12:44 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью пяти российским телеканалам 9 декабря заявил, что рубль в 2016 году будет держаться в границах около 63 рублей за доллар.

Цитата из к/ф «Интерсцеллар». реж Нолан Кристофер. 2014. США Волна

Говоря о ситуации в 2015 году, Медведев отметил, что нужно было нащупать курсовые границы. Сейчас на валютном рынке все стабилизировалось. «Рубль перешел к новому состоянию — он находится у нас в свободном плавании. И это хорошо».

Тем не менее рубль плавает в зависимости от нефтяных цен, подчеркнул премьер-министр.