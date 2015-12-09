Москва, 9 декабря, 2015, 12:36 — ИА Регнум. 13%-й подоходный налог, который введен в 2000 году, — это то, что нынешней власти удалось на 100%, этот налог вывел страну в другую лигу. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил председатель правительства РФ в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

Бассано Леандро. Богач и Лазарь

«В 90-х годах зарплаты платились в конвертах. После введения 13%-го налога — серая зона ушла. Все налоги платятся. Зачем нам резать курицу, которая несет золотые яйца», — сказал Дмитрий Медведев.

«Прогрессивное налогообложение имеет плюсы, потому что более справедливо уравнивает шансы всех, кто принимает участие в делёжке общественного пирога, участвует в формировании налогов, кто пользуется потом общественными фондами», — премьер-министр.

Читайте также: «СР» предлагает богатым раскошелиться — законопроект о НДФЛ внесен в ГД

«Но мы еще не готовы, и поэтому ближайшие годы решено налоговую систему не трогать вообще и, в частности, 13-й подоходный налог», — подчеркнул Медведев.