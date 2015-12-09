Москва, 9 декабря, 2015, 12:20 — ИА Регнум. Исходя из сегодняшнего прогноза, оптимистичный бюджет — это реально. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил председатель правительства РФ в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».

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«Мы действительно сможем снизить инфляцию в 2 раза до 6,4%, потому что инфляция уже замедлилась, за последние несколько месяцев инфляция практически остановилась», — сказал Дмитрий Медведев.

«Если потребуется и если будет продолжаться совсем негативный сценарий на углеводородном направлении, на нефтяном и на газовом треке, в бюджет придется вносить коррективы. В этом смысле позиция правительства будет реалистичной», — отметил премьер-министр.