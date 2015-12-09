Пекин, 9 декабря, 2015, 12:14 — ИА Регнум. 8 декабря в Пекине впервые был объявлен «красный» уровень тревоги, что означает наивысшую степень загрязненности воздуха в столице Китая. Повышенный уровень опасности будет снят не ранее 10 декабря, в связи с этим муниципальные власти ввели ряд ограничительных мер, целью которых является улучшение качества воздуха, пишет Guoqing China.

pic.people.com.cn Смог в Пекине

До 10 декабря все школы и детские сады столицы будут закрыты, прекращена работа на всех строительных площадках, полностью остановлены предприятия, чья деятельность приводит к выбросам в атмосферу.

Власти Пекина призвали горожан отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Вводится ограничение движения грузовых автомобилей.

По прогнозам экспертов, ситуация должна улучшиться к пятнице, 11 декабря, когда смог рассеется с приходом восточного ветра.