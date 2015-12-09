Самара, 9 декабря, 2015, 11:56 — ИА Регнум. Концерн АвтоВАЗ включил новый седан Lada Vesta в программу обновления автопарка.

car.uz Lada Vesta

Как говорится на официальном сайте марки, при сдаче старого автомобиля в утилизацию можно получить скидку в размере 50 тыс. рублей, а по схеме Trade-in — 40 тыс. рублей. Таким образом, минимальная стоимость седана с учетом акции составит 464 тыс. рублей.

Сейчас машина доступна только с отечественным 16-клапанным мотором. При объеме 1,6 литра он развивает 106 л.с. Двигатель может работать в паре с 5-скоростной «механикой» и роботизированной AMT.

В 2016 году автомобиль получит еще два агрегата.