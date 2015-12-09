Лондон, 9 декабря, 2015, 11:48 — ИА Регнум. Более 35 тыс. граждан Великобритании подписали онлайн-петицию, запрещающую кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу въезд в Великобританию после его предложения запретить мусульманам въезд в США, сообщает Reuters.

nahnews.org Дональд Трамп

Громкое заявление о том, чтобы закрыть доступ мусульманам в США, было сделано после массового убийства в Калифорнии, совершенного двумя мусульманами. В результате стрельбы, открытой в калифорнийском городе Сан-Бернардино, погибло 14 человек.

«Великобритания уже многим закрыла въезд в страну из-за ксенофобских высказываний», — говорится в петиции. «Если Великобритания хочет и по-прежнему применять критерий «неприемлемого поведения» к тем, кто хочет въехать на территорию страны, то этот критерий должен применяться не только к бедным и слабым, но и к богатым и сильным».

В Великобритании проживает приблизительно 2,7 млн мусульман.