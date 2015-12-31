Москва, 1 января, 2016, 02:36 — ИА Регнум. Самыми популярными поисковыми запросами пользователей «Яндекса» в 2015 году стали авиакатастрофа А321 в Египте, война в Сирии против группировки «Исламское государство» и парад в честь 70-летия Победы, сообщили в компании.

Цитата из к/ф «Битва за Севастополь». реж Мокрицкий Сергей. 2015. Россия, Украина Пересильд Юлия в роли снайпера Павличенко Людмилы

Также в число наиболее популярных запросов в категории «Событие» вошли выступление президента РФ Владимира Путина на Генассамблее в ООН и крушение Су-24 в Сирии, а также теракты в Париже.

Кроме того, российских пользователей в 2015 г. интересовала информация о состоянии здоровья певицы Жанны Фриске. Активно граждане искали информацию о певице Полине Гагариной, актрисе Эмилии Кларк («Игра престолов»).

В категории запросов «Мужчины» лидируют политик Борис Немцов, Монс Зермерлев и Тимур Батрутдинов.

Если говорить о кино, то главной премьерой года стал фильм «50 оттенков серого» — самый популярный фильм у пользователей «Яндекса». За ним следуют «Мстители: Эра Альтрона», «Миньоны», «Форсаж 7», «Терминатор: Генезис». Кроме того, российские пользователи «Яндекса» искали информацию о таких фильмах, как: «Битва за Севастополь», «Левиафан» и «Человек-муравей».

Самыми востребованными интернет-пользователями телепередачами по итогам 2015 г. стали проекты телеканала ТНТ. В «тройку» наиболее популярных программ вошли «Битва экстрасенсов», «Холостяк» и «Танцы на ТНТ». Следом за ними идут «Голос» (Первый канал), «Взвешенные люди» (СТС), КВН и «Пусть говорят» (Первый канал).

В разделе «Спорт» пользователи чаще всего искали информацию по ЧМ по хоккею, финалу ЧМ по хоккею «Россия-Канада», Российской футбольной премьер-лиге, чемпионату мира по биатлону. Помимо этого, в «десятку» самых быстрорастущих запросов вошли «Летняя Универсиада» и «турнирная таблица КХЛ».