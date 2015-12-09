Вашингтон, 9 декабря, 2015, 11:33 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил запретить интернет в некоторых районах для пресечения пропаганды и вербовки террористов «Исламского государства» (ИГ). Он внёс такое предложение, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине (США) в понедельник, 7 декабря, сообщает NBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Мы теряем много людей из-за Интернета», — сказал Трамп. Он пояснил, что через интернет происходит вербовка в ИГ, а также передача террористами различных сведений.

«Мы должны идти к Биллу Гейтсу и другим людям, которые действительно понимают, что происходит. Мы должны говорить с ними о возможности закрытия интернета в некоторых зонах (areas)», — заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что те кто в связи с его предложением вспомнит о свободе слова — это глупые люди. «Кто скажет: «О, свобода слова, свобода слова. Эти глупые люди» «, — дополнил он.

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