Чебоксары, 9 декабря, 2015, 11:33 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор преступной группе из четырёх человек, обвиняемых в организации незаконного игорного бизнеса. Перед судом предстанут двое чебоксарцев, житель татарской Елабуги и жительница марийского Козьмодемьянска, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

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Под уголовное преследование попали трое мужчин и одна женщина. Следствием и судом установлено, что весной 2014 обвиняемые создали в Чебоксарах сеть подпольных игровых салонов, состоящую из восьми «точек». Здесь было установлено 116 компьютеров, подобран персонал.

«ОПГ имела отработанную систему конспирации. Так, например, ее участники использовали для мобильной связи между собой абонентские номера, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности. Незаконные игорные заведения работали под видом интернет-кафе и были оборудованы системами видеонаблюдения для дистанционного наблюдения. Кроме того, договоры аренды помещений заключались от имени посторонних граждан, ничего об этом не подозревавших, а персонал салонов не знал их владельцев», — сказал Олег Дмитриев.

До момента пресечения противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов (в декабре 2014 года) обвиняемые получили более 23,7 млн рублей незаконного дохода.

В ходе предварительного следствия все четверо свою вину признали в полном объеме, заявили ходатайство о рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Решением суда они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). В зависимости от роли в инкриминированных им преступлениях им назначено от 1 года 9 месяцев до 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении другой ОПГ, обвиняемой в организации нелегальных казино в Чувашии. В числе обвиняемых проходит Герой России Евгений Борисов и бывший начальник отдела полиции № 4 в Чебоксарах. В августе был вынесен приговор одному из членов преступной группы, заключившего досудебное соглашение.