Москва, 9 декабря, 2015, 11:31 — ИА Регнум. Президент России предложил освободить купонный доход по облигациям от налогооблажения. Кроме этого, дано поручение правительству и Банку России представить предложения по развитию рынка корпоративных облигаций. Это предложение может послужить причиной появления альтернативы банковским вкладам физических лиц. Таким образом, президент предлагает создать конкурента банковским вкладам, рынок которых на сегодня превышает 21 трлн. руб. Об этом заявил доцент кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Лазарь Бадалов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM текст ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

www.rea.ru Доцент кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Лазарь Бадалов

«Бесспорно инициатива правильная, но появилась она с опозданием. Если бы подобный инструмент существовал уже в прошлом году, скорее всего, шоки на валютном рынке корпоративный сектор и частные инвесторы пережили бы намного легче. Но для внедрения такого инструмента на рынок требуется достаточно много времени и усилий разных ведомств. Это кстати одна из причин, почему правильная инициатива появилась с опозданием. Банк России только лишь с конца 2013 года получил статус мегарегулятора, до этого времени, например, рынок облигаций был под контролем ФСФР, что добавляла бюрократизма процессу реформирования рынка. Одним словом, время упущено, но это не повод отказываться от полезного для рынка инструмента.

Полезность и значимость заключается в том, что отмена налогообложения доходов по облигациям и упрощение процедуры выпуска и приобретения позволит направить средства физических лиц, хранящиеся сейчас в банках, в реальный сектор экономики. Население получит возможность получать более высокий доход и размещать средства в надежные активы, а корпорации смогут привлекать дополнительное финансирование, в том числе в иностранной валюте, столь необходимое в условиях кризиса и внешних санкций. Если на первом этапе удастся переманить хотя бы 10% от общей суммы вкладов, хранящихся в банках, тогда корпоративный сектор получит прилив необходимых ресурсов под более низкий процент и без посредников.

Часть денег, которые население размещает во вклады и депозиты все равно в конечном итоге идет на кредитование корпоративного сектора, только в этом случае банки выступают посредниками между частными инвесторами и корпоративным сектором. Таким образом, население и корпорации переплачивают банкам за посреднические услуги. Но проблема не только в этом, часто возникает ситуация при которой банки просто не хотят кредитовать корпоративный сектор, а направляют средства туда, где можно заработать больше, например, на спекуляции на валютном рынке. Кроме этого, ежемесячно вкладчики банков сталкиваются с отзывом лицензий у кредитных организаций, что приводит, если не к потерям денег, то к потери личного времени на возмещение собственных денег из средств АСВ. Для сравнения можно привести пример, в 2015 году уже отозвано почти 90 лицензий у кредитных организаций, в то время как банкротства корпораций, чьи облигации торгуются на бирже, очень редкое явление. Тем временем, банкротства банков продолжаются, а средств АСВ с трудом хватает на выплаты компенсаций вкладчикам.

Но всегда есть две стороны медали, поэтому есть не только плюсы, но и минусы. Главный минус заключается в том, что население не привыкло к такому инструменту инвестирования как облигации, а все, что известно широкому кругу людей, так это воспоминания, связанные с облигациями СССР и они далеки от положительных. В этой связи, кроме разработки предложений по развитию рынка корпоративных облигаций Банку России стоит озаботиться вопросами, связанными с разъяснениями для населения рисков и особенностей инвестирования денег в облигации», — высказал свое мнение Бадалов.

«В такой ситуации можно ожидать, что с момента внесения президентом предложения о развитии рынка облигаций, до реального начала действия этого инструмента пройдет не меньше года, не говоря уже о том, когда рынок облигаций для частных инвесторов получит свое развитие», — резюмировал эксперт.