Москва, 9 декабря, 2015, 11:21 — ИА Регнум. Во вторник, 8 декабря, политологи, журналисты и общественные деятели в эфире передачи «Структура момента» с Валерием Фадеевым на «Первом канале» обсуждали ситуацию вокруг ввода турецких военных на территорию Ирака. Один из главных вопросов, который задал ведущий, — вопрос о правомерности этого действия.

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«Правила исчезают, что ли? Теперь и Турция может в соответствии со своими интересами вводить войска, на что будет опираться мир, если исчезают, растворяются правила?» — спросил участников дискуссии Фадеев.

Председатель комитета СФ РФ по международным делам Константин Косачев на это заявил, что России в последнее время часто пытаются навязать систему, в которой правила для одних существуют, для других — нет. Яркий тому пример — сама Турция. Косачев отметил, что Анкара уверена в правомерности своих действий с российским самолетом Су-24, оправдываясь суверенностью государства и неприкосновенностью границ. Однако, говорит парламентарий, эта же самая Турция, когда ее «застукала Сирия» во время нарушения границы между странами, «абсолютно не признала правомерность действий Сирии».

«И вот эта история очень нравится американцам, потому что американцам хотелось бы видеть мир, в котором они, американцы, и их союзники — в данном случае Турция, прописывают правила для себя любимых и отказывают в этих правилах всем остальным», — объяснил Константин Косачев.

Эту позицию разделил член комитета СФ РФ по международным делам Олег Морозов. Он добавил, что мы сегодня «присутствуем при таком коллапсе, увы, коллапсе современного международного права». Так, по словам эксперта, сейчас рушится система, как казалось, незыблемых норм, взамен приходит система двойных стандартов. И Турция, вводя военных на территорию другого государства, нарушает принцип нерушимости границ, следовательно, это расшатывает международную систему.

«Посмотрите, что происходит сегодня с Ближним Востоком: практически разрушена целостность целого ряда государств, их просто нет. Нет Йемена, практически нет Ирака, мало что осталось от Сирии. Право сильного…» — обратил внимание Морозов.

Таким образом, на примере действий турецких властей член комитета СФ РФ по международным делам заявил, что сегодня «кризис современного международного права налицо», поэтому нужно определить для себя, будет ли Россия вместе с США, Европой и Турцией устанавливать этот мировой порядок или будет соблюдать правила.

«Мировой порядок. Либо этот хаос будет нарастать», — подытожил Морозов.

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