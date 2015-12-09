Калуга, 9 декабря, 2015, 10:58 — ИА Регнум. Порядка 7 рамок для учета проезда большегрузных автомобилей по автодорогам Калужской области будут установлены в регионе в ближайшее время. Об этом заявил накануне в рамках заседания круглого стола с дальнобойщиками официальный представитель министерства дорожного хозяйства области, сообщает 9 декабря корреспондент ИА REGNUM.

zskaluga.ru В Калужской области ситуация осложняется из-за близости Москвы, которая притягивает громадные товарные потоки

Требования калужских дальнобойщиков ввести систему «Платон» сначала в тестовом режиме в течение года и одновременно доработать закон поддержали местные коммунисты. Они также намерены донести до депутатов регионального парламента пожелания дальнобойщиков и письменные обращения части компаний по грузоперевозкам.

По итогам встречи Валерий Костин и Олег Евтеев были избраны представителями дальнобойщиков в рабочую группу Законодательного собрания области по реализации федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» на территории Калужского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин считает, что соответствующее постановление по данному вопросу правительство РФ приняло еще 14 июля 2013 года, а закон, который его регламентирует, — еще раньше — в 2011 году. «У предпринимателей было достаточно времени, чтобы подготовиться», — сказал Бабурин.

По его словам, в Калужской области ситуация осложняется из-за близости Москвы, которая притягивает громадные товарные потоки, поэтому поверхностно отнестись к этой проблеме нельзя. Уже сейчас транспортный поток смещается с федеральных на региональные дороги. Их ремонт Калужской области обходится в немалую сумму: ежегодно на эти цели выделяется порядка 4 млрд рублей, а с учетом изменившихся обстоятельств «цена вопроса» может значительно увеличиться, тем более что покрытие таких трасс не рассчитано на движение большегрузного транспорта. Поэтому, как считает Виктор Бабурин, сбор целесообразно распространить и на областные трассы. Его мнение разделяет большинство калужских парламентариев, утверждая, что следует взять на контроль и движение большегрузов по дорогам населенных пунктов. И здесь муниципалитетам следует проявить большую принципиальность, и они на своем уровне должны вводить ограничения на передвижение тяжелых машин.

Напомним, что в протестных акциях не участвуют водители крупных компаний или компаний, у которых достаточно серьёзные долгосрочные контракты.

За время работы системы «Платон» перебоев в поставках товаров в стране не наблюдается, так же, как не наблюдается обещанного некоторыми экономистами скачка цен. Сама система «Платон» за это время собрала почти полмиллиарда рублей, что в условиях экономического спада хорошее подспорье бюджету, позволяющее сократить затраты на ремонт федеральных трасс.