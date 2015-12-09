Калуга, 9 декабря, 2015, 10:51 — ИА Регнум. 82,64 млн рублей получит Калужская область из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщает 9 декабря корреспондент ИА REGNUM.

nikatv.ru До 2017 года в регионе планируется расселить 8,5 тыс. человек из 515 аварийных домов

По информации пресс-службы госкорпорации, эти средства будут направлены на снижение объёма софинансирования программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда со стороны регионального бюджета на этапе 2015−2016 годов.

Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья действует в Калужской области с 2013 года. До 2017 года в регионе планируется расселить 8,5 тыс. человек из 515 аварийных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на территории 17 муниципальных образованиях Калужской области расселено 2 775 человек из 1 175 жилых помещений, введено в эксплуатацию 87 многоквартирных домов площадью 80 тыс. кв. метров.

Объём финансирования составил 2,5 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей — средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а 1,2 млрд рублей — средства областного и местных бюджетов.