Пермь, 9 декабря, 2015, 10:50 — ИА Регнум. Первая метеоритная экспедиция в Антарктиду стартует из Перми 14 декабря. Её организатором является Уральский федеральный университет. В ней примет участие и житель Перми Андрей Королёв — доцент кафедры туризма на географическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), сообщает пресс-служба ПГНИУ.

wallpaperscraft.ru Антарктида

«Метеориты интересны фундаментальной науке для изучения веществ, которых нет на Земле. Они многое могут рассказать о происхождении Вселенной», — сообщил Королёв.

Экспедиция исследует прозрачные ледники в 100 км от российской станции «Новолазаревская». Участки «голубого льда» обдуваются сильным ветром, и на их поверхности практически нет снега. Учёные рассчитывают увидеть вмёрзшие в лёд осколки метеорита. Обнаруженные осколки в ходе исследования необходимо будет извлечь изо льда.

«Кроме того, есть идея найти проявления жизни на этих звездных камнях. Это, конечно, больше из области фантастики, но тем не менее какой-то минимальный шанс есть», — сказал Королёв.

Экспедиция отправится в Антарктику 14 декабря и продлится 34 дня.

Станция Новолазаревская открыта 18 января 1961 года во время 6-й Советской Антарктической экспедиции. Расположена в юго-восточной части оазиса Ширмахера на побережье Земли Королевы Мод. К северу от станции находится шельфовый ледник. С юга подходит склон материкового ледникового щита, который уже на расстоянии 50 км достигает высоты 1000 м. На этом склоне над льдом возвышается несколько нунатаков (скалистых пиков). На ней проводятся исследования по метеорологии и геофизике.