Кемерово, 9 декабря, 2015, 10:43 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее смерть двух лиц», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Кемеровской области.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

Напомним, что ночью 9 декабря на территории горного участка ЗАО «Черниговец» произошел сход оползня, в результате которого под завалами оказались трое рабочих и три единицы техники. Спасатели извлекли на поверхность тело 39-летнего бульдозериста и 35-летнего машиниста экскаватора. Поиски третьего рабочего продолжаются. Тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Создан поисково-спасательный штаб, работу которого возглавляет губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. На месте работают следователи, специалисты горноспасатели, сотрудники МЧС.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.