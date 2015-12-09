Калуга, 9 декабря, 2015, 10:42 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов накануне провел встречу с представителями производственного сектора общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и ее регионального отделения, сообщает 9 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия малого и среднего бизнеса и власти в Калужской области. Гостям была представлена действующая в регионе система поддержки предпринимательства и работа институтов развития бизнеса.

Председатель Калужского регионального отделения «Опоры России» Андрей Морозов проинформировал о деятельности организации на территории области. Речь также шла о возможных перспективах сотрудничества региона и «Опоры России» в развитии промышленного сектора экономики. Были затронуты темы необходимости активизации бизнеса в производстве, в том числе в импортозамещении, расширении выпуска экспорт-ориентированной продукции. По мнению сторон, одновременно важно решать задачи обеспечения промышленного сектора экономики квалифицированными кадрами.

Анатолий Артамонов положительно оценил эффективность прямых диалогов власти с представителями делового сообщества. «За плечами у каждого из вас — свой опыт создания и развития бизнеса. Важно, что вы работаете в реальном секторе экономики и можете поделиться теми вопросами, которые волнуют вас, а вместе с вами и многих предпринимателей. Мы, в свою очередь, обязательно отреагируем на эти сигналы», — подчеркнул глава Калужского региона.